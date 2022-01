Arminia Bielefeld stunt tegen club van Mark Flekken

Freiburg, dat een uitstekende eerste seizoenshelft kende en als nummer 3 aan het tweede deel van het seizoen begon, moest het doen zonder goalie Mark Flekken. De Oranje-doelman testte positief op het coronavirus en moest het duel dus aan zich voorbij laten gaan.

Aanvankelijk leek er geen vuiltje aan de lucht voor Freiburg. Janik Haberer opende al na zes minuten de score en kort na rust tekende Woo-Yeong Jeong voor de 2-0. Bielefeld gaf niet op en met nog een half uur op de klok tekende Masaya Okugawa voor de aansluitingstreffer. Drie minuten voor tijd wist Bielefeld zelfs een punt te pakken in Freiburg, nadat Bryan Lasme voor de gelijkmaker zorgde. De ploeg van Flekken staat door het gelijkspel nu vierde.

Hoffenheim passeert Freiburg

Hoffenheim won thuis van FC Augsburg (3-1) en passeerde Freiburg op de ranglijst. Michael Gregoritsch zette de bezoekers nog wel op voorsprong. Voor Hoffenheim scoorde vervolgens Ihlas Bebou twee keer. David Raum maakte er nog 3-1 van. Jeffrey Gouweleeuw speelde mee met Augsburg.

Leverkusen loopt averij op

Bayer Leverkusen sloot 2021 af op een Champions League-plek, maar heeft in de eerste wedstrijd na de winterstop punten laten liggen tegen Union Berlin: 2-2. De nummer 5 van Duitsland kwam via Patrik Schick nog wel op voorsprong. De bezoekers knokten zich daarna via twee frommelgoals van Grischa Prömel vlak voor rust en vlak na rust terug. Jonathan Tah zorgde met een fraaie kopbal nog voor de 2-2, maar verder kwam Leverkusen niet meer. Mitchel Bakker speelde het hele duel voor Leverkusen, Jeremie Frimpong werd tien minuten voor tijd gewisseld.

