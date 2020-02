Emotionele Dick Advocaat: ’Verliezen was vandaag geen optie’

„Daar kan ik niet zo goed meer tegen”, aldus een emotionele Advocaat. „Maar ik hoorde dat het fantastisch was wat ze gedaan hebben. Ik ga het later nog wel terugkijken.”

Niet alleen Advocaat had het zwaar. Ook veel spelers waren zichtbaar aangeslagen na het verlies van De Leeuw. „Steven Berghuis zei het mooi. Het was geen optie om deze te verliezen. Zo was het. Deze was helemaal voor Carlo”, vervolgde Advocaat, die met Feyenoord aan een ijzersterke reeks bezig is. Van de zestien officiële duels onder zijn leiding verloren de Rotterdammers er slechts eentje.

Feyenoord startte voortvarend en kwam al snel op voorsprong. „Het eerste half uur was voor ons, toen speelden we uitstekend voetbal”, vond Advocaat. „De tweede helft werd het echt een gevecht. Heerenveen was op jacht naar de gelijkmaker en wij wilden verder uitlopen. Dat maakte het leuk om naar te kijken, een echte bekerwedstrijd. Gelukkig viel het vandaag weer goed.”

Bekijk ook: Feyenoord naar laatste vier in beker na krappe zege in Friesland