Sevilla meldt zich voor Bergwijn

De interesse van Sevilla, deze zomer zeer actief op de transfermarkt, is al langer bekend. De ambitieuze club heeft al meerdere malen gesproken met het management van Bergwijn. Trainer Julen Lopetegui en technisch directeur Monchi zijn zeer gecharmeerd van de international van Oranje.

PSV wacht naar eigen zeggen nog steeds op een bod voor Bergwijn. Sevilla heeft verder richting de Eindhovenaren nog geen actie ondernomen en zal normaliter diep in de buidel moeten tasten voor de aanvaller. De net aangetrokken verdediger Jules Koundé is met 25 miljoen euro de duurste aankoop in de clubhistorie. Sevilla zal zeker over dat bedrag heen moeten om PSV te verleiden mee te werken aan een transfer.