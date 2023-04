AZ door in Conference League dankzij spits Pavlidis en doelman Ryan

AZ kon een snelle goal goed gebruiken en werd op haar wenken bediend. Binnen een kwartier had Vangelis Pavlidis er al twee inliggen bij Bart Verbruggen, de Nederlandse goalie van Anderlecht. Maar ondanks vele kansen lukte het AZ het povere Anderlecht niet binnen 120 minuten eronder te krijgen.

Voor de club uit Alkmaar is het de derde keer dat het in Europees verband de halve finale weet bereiken. De laatste keer was in 2005, toen de ploeg van Co Adriaanse in de slotseconden van de return werd uitgeschakeld door Sporting.

Vangelis Pavlidis maakt de vroege 1-0 uit een strafschop. Ⓒ ANP

Razendsnelle penalty

Er waren nog geen drie minuten gespeeld of de bal lag op de voor AZ goede stip. Karlsson-vervanger Myron van Brederode leek op de linkerflank een te korte pass op de voorbij gestoomde Milos Kerkez te hebben gegeven, maar dat kwam de Hongaarse linksback goed uit. Michael Murillo stak zijn rechterbeen uit en Kerkez maakte op de rand van het strafschopgebied maar al te graag contact.

De Italiaanse arbiter wees naar de penaltystip, maar de VAR was er nog wel voor nodig om de pingel te bevestigen. Het publiek kon tweemaal juichen: de eerste keer toen bleek dat het écht een strafschop was, de tweede keer nadat Vangelis Pavlidis de 1-0 via de linkerpaal binnen knalde. Zelfs Bart Verbruggen, de 20-jarige penaltykiller uit Breda, moest capituleren voor de Griekse spits.

Vormcrisis

Pavlidis bevond zich eerder in de maand in een kleine vormcrisis. Hij stond vier duels droog, maar afgelopen zondag in Sittard vond hij weer het net. Het bleek een enorme boost voor zijn zelfvertrouwen, want in de veertiende minuut liep hij uit een assist van Jens Odgaard de 2-0 binnen. Odgaard was met een sublieme steekbal vrijgespeeld door Tijjani Reijnders.

Wat een bliksemstart van AZ, dat de in Brussel opgelopen achterstand in een stief kwartiertje had weggepoetst. En niet veel later had Pavlidis zijn hattrick kunnen voltooien, maar uitgerekend de grootste kans miste hij door veel te lang te treuzelen voor Verbruggen. Even later greep de Griek na een Brusselse tackle naar zijn rechterenkel, dezelfde enkel waaraan hij in de eerste seizoenshelft geopereerd was.

Myron van Brederode (rechts) met Michael Murillo van Anderlecht. Ⓒ ANP

Rode storm

Nadat de rode storm was gaan liggen en Pavlidis de wedstrijd kon hervatten, bleven de beste kansen voor de thuisclub. Sven Mijnans schoot uit een voorzet van de goed spelende Odgaard over, waarna Pavlidis een pass van Van Brederode zeer slordig controleerde. Doodzonde, wat hij had anders opnieuw oog-in-oog met Verbruggen gestaan. Met 2-0 gingen de twee teams naar de kleedkamers.

Een kwartier later werd duidelijk wat al in de lucht hing: Pavlidis kwam niet meer terug op het veld en Mayckel Lahdo was zijn vervanger. Het eerste kwartier gebeurde niet veel, op een gele kaart van Kerkez na. Het levert de gifkikker een schorsing op voor de eerste wedstrijd in de halve finale.

Kerkez treft paal

In het kwartier dat volgde was het weer AZ dat de klok sloeg. Odgaard kopte voor de graaiende handen van Verbrugge een voorzet van Van Brederode over en Reijnders zag een schot na een imposante rush ternauwernood geblokt worden door Vertonghen. Bij ’Jan’ mag de sleet er inmiddels op 36-jarige leeftijd opzitten, strijdbaar is hij nog steeds.

Kerkez, ook in Rome tegen Lazio de matchwinner, leek dat huzarenstukje in de 84e minuut te herhalen, maar zijn schot uit de stuit ketste af op de paal. In de laatste minuut stuitte Odgaard van dichtbij op Verbrugge. Van Brederode had na Brussels geklungel een vrije doortocht, maar vergat de verdedigers af te snijden.

Mathew Ryan stopt een penalty. Ⓒ ANP

Verlenging

Gek werd trainer Jansen voor zijn dug-out. Dat viel te begrijpen. De trainer had zijn ploeg goed voorbereid op de return tegen de nummer tien van België, die in de reguliere speeltijd slechts één keer via Mario Stroeykens gevaarlijk werd.

In de slopende verlenging, waarin de zenuwen stilaan om de hoek kwamen kijken, dacht Odgaard de 3-0 binnen te schieten. De goal werd wegens buitenspel terecht afgekeurd.

En zo kroop de cupkraker stilaan naar een strafschoppenserie. Niet penaltykiller Verbruggen, maar Mathew Ryan werd de held van de avond. Hij keerde twee pingels, terwijl Clasie, Sugawara, Reijnders en Meerdink niet faalden.