Premium Het beste van De Telegraaf

WK werpt zijn schaduw vooruit Van Gaal geheimzinnig: ’Anders gaan andere landen het ook doen’

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Louis van Gaal. Ⓒ ANP/HH

ZEIST - Hoewel Oranje na drie groepsduels van de Nations League aan de leiding gaat en bondscoach Louis van Gaal die koppositie per se wil vasthouden, staat deze interlandperiode voor hem toch in de eerste plaats in het teken van het WK. Eerste worden in de groep staat niet per se voorop voor Van Gaal. ,,Nee, want ik ben dan geen bondscoach meer. Ik doe het voor de spelers en voor mijn opvolger Ronald Koeman. Het proces is belangrijker dan de kwalificatie voor de volgende ronde.”