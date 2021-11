Enorme klus in München lonkt voor Barça

door Robin Jongmans

Tegen het Bayern van de 8-2, de club die de Catalanen dit seizoen in eigen huis nog een klein schoppie na gaf. In de wetenschap dat concurrent Benfica thuis het lelijke eendje Dinamo Kiev ontvangt. Speelt Barça gelijk in Beieren en wint Benfica, dan hebben de Portugezen door de eerdere 3-0 ook nog een beter onderling resultaat.

De energietank is inmiddels weer gevuld onder Xavi, de hoop giert door aderen, maar alleen het ‘beginnersgeluk’ zoals tegen Espanyol in verdedigend opzicht zette door. In aanvallend opzicht wil de bal er maar niet in. Barcelona staat op slechts twee goals deze Champions League-campagne…

Voorafgaand aan het duel vroegen de supporters van Barça zich even af of Xavi ineens met een onder Koeman zo vervloekte vijfmansverdediging zou aantreden. Maar de coach durfde het aan om in het mogelijk beslissende groepsduel te beginnen met een achterste linie van drie centrale verdedigers. Yusuf Demir en Jordi Alba bleken pure buitenspelers, zeker toen Barça in de eerste helft de controle had.

Clement Lenglet, de man die Koeman vorig seizoen wat puntjes heeft gekost, stond weer eens in de basis, naast Gerard Piqué. Ook Ronald Araujo startte voor het eerst sinds 2 oktober, na terugkomst van een blessure. In de wetenschap dat de huidige Portugese nummer drie (op slechts een punt van koplopers FC Porto en Sporting Portugal) slechts met één diepe spits zou aantreden in de vorm van Roman Yaremchuk.

Waanzinnig niveau Busquets

Het symboliseerde de branie die de aanhang van Barça altijd wil zien. Xavi ging op een cruciaal moment uit van eigen kracht. Het publiek, dat door de enorme regenval in veel minder grote getale was komen opdagen dan voorspeld, stond op de banken. De ploeg straalt weer de energie uit, die er in de eerste maanden van het seizoen uit werd gezogen door alle drama die rondom de club speelde én werd gecreëerd. Barça hield weer eens ouderwets ‘op gemak’ de bal in de ploeg, met Sergio Busquets als de grote man. De 33-jarige middenvelder haalde een waanzinnig niveau.

Het leidde niet tot grote kansen. Memphis werd een keer weggestuurd, kapte zijn tegenstander uit, maar legde vervolgens breed waar hij deze keer zelf had móéten schieten. De kans ging vervlogen, maar ‘gelukkig’ werd de actie alsnog afgevlagd wegens buitenspel. Kort daarop, in minuut 34, leek Benfica zelfs op voorsprong te komen. Yaremchuk kopte van dichtbij een corner van Everton op de voeten van Ter Stegen.

Ook Memphis Depay kon zijn stempel niet drukken op de wedstrijd. Ⓒ HH/ANP

Twee minuten later liet Nicolas Otamendi uit een afgeslagen corner een raket van zijn voet vertrekken. De mensen in Camp Nou die onder hun poncho’s rilden van de kou, verstijfden massaal toen deze onderkant lat binnenviel. Het feest voor Benfica ging niet door, omdat de corner van Everton de achterlijn al zou hebben gepasseerd. Yusuf Demir raakt namens Barça kort voor rust de lat, toen hij een bal richting verre hoek krulde.

Monsterklus in München

De grootste kans na rust was voor Memphis. Met zijn sprint van tientallen meters alleen op Odisseas Vlachodimos af, liet hij de aanhang van Barça hunkeren naar de 1-0. Hij kapte oud-Ajacied Jan Vertonghen onderweg uit, maar die actie was er één te veel. Kans verkeken. Frenkie de Jong was halverwege de tweede helft ook dichtbij, maar zijn kopbal uit een voorzet van de net ingevallen Ousmane Dembélé werd gekeerd door de goalie.

Dembélé liet direct zien waarom Koeman aangaf hem zo te missen. Na zijn mislukte terugkeer tegen Dinamo Kiev weken eerder (hij raakte direct weer geblesseerd), bracht hij nu de snelheid, creativiteit én extra klasse vanaf de zijkant die zo werd gemist. De Fransman maakte er een enorme show van en schoot in blessuretijd bijna nog de 1-0 binnen. Minuten eerder werd dat al gedaan door Araujo, maar hij stond daarbij buitenspel. Camp Nou zonk weg in teleurstelling.

En dús lijkt Barça veroordeeld tot winst in München, over twee weken.

