VIDEO Guilio Ciccone na etappe aangereden, rit Tirreno-Adriatico ingekort

Ciccone werd tijdens een interview aangereden door een auto van de organisatie. Hij hield een gezwollen knie over aan het incident en het is nog maar de vraag of hij vrijdag van start kan gaan.

Opgave zou een hard gelag zijn voor Ciccone, die donderdag elfde werd en in het algemeen klassement klom naar de negende plaats. De 28-jarige wielrennen, die in het verleden drie ritten in de Giro d’Italia won, eindigde eerder dit jaar als tweede in de Ronde van Valencia.

Julian Alaphilippe

Julian Alaphilippe mag van geluk spreken dat hij nog ’in koers is’. De Fransman, die donderdag als tweede eindigde achter winnaar Primoz Roglic, solliciteerde na een diskwalificatie door tijdens een kledingwissel op de fiets zijn helm af te zetten. Iets wat verboden is en anderen in het verleden soms uitsluiting opleverde.

Koninginnenrit

De organisatie van de Tirreno-Adriatio kondigde vrijdagochtend aan dat de vijfde etappe, de koninginnenrit, is ingekort. Vanwege harde wind is de finish 2,4 kilometer naar voren gehaald. De slotklim is daardoor geen 13,2 kilometer, maar 10,8 kilometer lang.

„Vanwege de harde wind op de top heeft organisator RCS Sport besloten om de finish naar voren te halen, om de maximale veiligheid van de deelnemers te garanderen”, meldde de organisatie.

De vijfde etappe gaat van Morro d’Oro naar het skigebied Sarnano-Sassotetto.

De Duitser Lennard Kämna begint de vijfde rit als leider in het algemeen klassement. De Sloveen Primoz Roglic van Jumbo-Visma volgt op 6 seconden.

Parijs-Nice

In Frankrijk werd zelfs de hele etappe van Parijs-Nice afgelast. De windstoten maakten het te gevaarlijk om te fietsen.

Beide wielerkoersen duren tot en met zondag.