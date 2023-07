Onder andere de aanvraag van de werkvergunning vergt nog enige tijd Ugalde ontbreekt nog bij FC Twente door afronding papierwerk

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Manfred Ugalde Ⓒ ANP/HH

ENSCHEDE - Op de eerste training van FC Twente van het nieuwe seizoen maandag zal Manfred Ugalde nog niet present zijn. De Costa Ricaanse spits, die vorig seizoen gehuurd werd van Lommel SK, wordt definitief overgenomen van de City Group voor een bedrag van circa 4 miljoen euro. De deal is helemaal in kannen en kruiken, maar de afhandeling van het papierwerk met onder andere de aanvraag van de werkvergunning vergt nog enige tijd. Het is de bedoeling dat Ugalde in de loop van de week aansluit op het trainingsveld.