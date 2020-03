Monsterzege voor Hateboer en De Roon met Atalanta

Lecce - Atalanta was een van de weinige wedstrijden in de hoogste Italiaanse voetbaldivisie die dit weekeinde wel doorgingen. Vijf wedstrijden werden geschrapt wegens de uitbraak van het coronavirus in met name Lombardije. De fans van Atalanta, afkomstig uit het noordelijk gelegen Bergamo, werden wel op koorts getest bij het ingaan van het stadion.

Bij rust was de stand nog 2-2. Verdediger Giulio Donati van de thuisploeg viel op met twee treffers in de eerste helft: eerst een eigen doelpunt na 17 minuten en vlak voor rust de gelijkmaker (2-2). Na rust sloeg Atalanta toe met drie doelpunten in een kwartier tijd. Zapata, die in de eerste helft al scoorde, maakte er nog twee. In de slotminuten voerden Luis Muriel en Roestan Malinovski de score verder op.

