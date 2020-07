Annemiek van Vleuten is onklopbaar in de regenboogtrui

Want voordat ze in het Baskenland drie koersen op rij met winst afsloot, wist ze eerder dit jaar voordat de wereld ’op slot’ ging ook al in Omloop Het Nieuwsblad te zegevieren. De 37-jarige kopvrouw van Mitchelton-Scott kwam in alle wedstrijden solo over de streep, iets wat ze de laatste jaren tot haar specialiteit heeft gemaakt. In de laatste van het Spaanse drieluik, Durango-Durango, eindigde Anna van der Breggen op 18 tellen achterstand als tweede.

Niet stilgezeten

Van Vleuten heeft niet stilgezeten tijdens de ’coronabreak’, liet ze weten. „Ik heb lange tijd niks gerichts gedaan, maar wel heb ik mijn uren gemaakt. En dan zat ik na een week trainen toch weer op de dertig uur. Per ongeluk, vooral omdat ik er achter ben gekomen dat je in Nederland heel veel mooie plekken hebt”, aldus de vrouw die zich heeft ontpopt tot de beste klimmer van het peloton. In het Italiaanse Livigno stoomde ze zich via een hoogtestage klaar voor de drie koersen in het Baskenland.

Maar Van Vleuten liet op Spaanse bodem vooral zien dat ze in topvorm verkeert in aanloop naar haar eerste grote doel de komende maanden. Zaterdag staat Strade Bianche, waar ze haar titel verdedigt, op de wielerkalender waar nog altijd grote onzekerheid over heerst. Elke koers is daarom mooi meegenomen. „Strade stond altijd al rood omcirkeld in mijn agenda. Al maak ik me wel een beetje zorgen of we hierna nog veel gaan koersen nu de besmettingen weer op dreigen te lopen.”