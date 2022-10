’Kanté mist WK met Frankrijk’, Melo haakt af bij Brazilië

Nu de Europese (top)clubs in een moordend tempo hun duels in de nationale competities, beker- en internationale toernooien afwerken, wordt het aantal spelers dat het WK mist of dreigt te gaan missen, groter en groter. Zo lijkt N’Golo Kanté te moeten afhaken in de jacht op de Franse titelprolongatie.

Kanté staat al sinds augustus aan de kant met een hamstringblessure en kampt nu met een terugslag in zijn herstel. „Hij zal dit weekend een specialist bezoeken. Het is een tegenslag, het is geen goed nieuws, maar verder kan ik er op dit moment weinig meer over zeggen”, verklaarde Chelsea-trainer Graham Potter. De Franse krant L’Équipe en het Engelse The Athletic zijn stelliger. Volgens beide media moet de middenvelder een streep zetten door zijn WK-deelname.

Specialist

De 31-jarige Kanté kwam 53 keer in actie voor Frankrijk. Hij veroverde met zijn land de wereldtitel in 2018 en eindigde op de tweede plaats tijdens het EK voetbal van 2016. Reece James, zijn ploeggenoot in Londen bij Chelsea, moet zich dit weekend door een specialist laten onderzoeken. De 22-jarige Engelsman liep afgelopen dinsdag tijdens de 0-2 zege bij AC Milan een knieblessure op. „Tot we verdere informatie krijgen kan ik er niet veel aan toevoegen. Het wordt anders speculeren”, aldus Potter. „Het heeft geen zin om al naar doemscenario’s te kijken. We moeten het onderzoeken en dan kijken we verder.”

Brazilië zal het in Qatar moeten doen zonder middenvelder Arthur Melo. De 26-jarige Braziliaan maakte op Instagram bekend dat hij tijd nodig heeft om te herstellen van de dijbeenblessure die hij opliep tijdens een training.

„Helaas, zoals jullie weten, zal een vervelende blessure aan mijn linkerdijbeen me een poosje verhinderen om te kunnen spelen”, schreef de Braziliaan. „Het komt op een moment dat ik, na enorme inspanningen en heel veel hard werken, klaar was om mezelf te bewijzen in mijn nieuwe team en te vechten voor mijn droom om op het WK te kunnen spelen.”

De middenvelder heeft 22 wedstrijden voor Brazilië gespeeld sinds zijn debuut in 2018. Liverpool heeft hem gehuurd van Juventus nadat de club te maken kreeg met veel blessuregevallen.

