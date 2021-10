Medaillekans Elze Geurts in rook op na val op WK turnen

De 26-jarige debutante uit Raalte begon haar finale goed met een foutloze yurchenko dubbelschroef (14,366), maar kwam bij haar tweede sprong, de overslag streksalto met hele schroef, ten val en noteerde daarmee 12.333 punten. De twee sprongen brachten haar tot een gemiddelde van 13,349 punten en de achtste plaats.

Olympisch sprongkampioene Rebeca Andrade uit Brazilië greep in Kitakyushu overtuigend het goud met een gemiddelde van 14,966 punten. Het zilver ging naar de Italiaanse Asia D’Amato (14,083), terwijl de Russische Angelina Melnikova het brons greep met 13,966 punten. Melnikova veroverde eerder deze week nog de wereldtitel op de meerkamp.

Tweede in kwalificatie

Geurts had in de kwalificaties de tweede score behaald: 14,350 punten gemiddeld over twee sprongen. Alleen Andrade deed het beter, zij kwam uit op 14,800. Vrijdag eindigde Naomi Visser als vijfde in de meerkampfinale. Bij de mannen slaagde niemand er in een finale te bereiken.

Het is voor het eerst sinds 2013 dat er weer een Nederlandse turnster in actie kwam tijdens de WK-sprongfinale. In 2013 plaatste Chantysha Netteb zich als laatste Nederlandse voor de finale op sprong bij de WK in Antwerpen. Daarin blesseerde ze zich bij haar eerste sprong.