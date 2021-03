Video: Droom komt uit voor Jackie Groenen in ’Theatre of Dreams’

De 26-jarige middenvelder van Oranje speelde voor het eerst met de vrouwenploeg van Manchester United in het grote stadion van de club, dat normaal gesproken plaats biedt aan 76.000 toeschouwers. Vanwege de coronapandemie was er echter geen publiek welkom. De voetbalsters van Manchester United spelen hun thuiswedstrijden doorgaans in Leigh Sports Village, iets buiten Manchester. Voor het duel met West Ham United konden de vrouwen echter terecht op Old Trafford.

„Dit is een speciaal moment in onze geschiedenis”, zei trainer Casey Stoney. Aanvaller Marcus Rashford van Manchester United had via Twitter de vrouwenploeg van zijn club succes gewenst. „Dit is de plek waar jullie verdienen te zijn. Er is niets mooiers dan voetballen op Old Trafford. Geniet ervan, wij moedigen jullie aan.”