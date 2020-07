De Roon en Hateboer blijven met Atalanta winnen in Serie A

De club uit Bergamo versloeg de bekerwinnaar met 2-0. Mario Pasalic en Robin Gosens kwamen na de rust tot scoren.

De Roon speelde de gehele wedstrijd en Hateboer viel in de 81e minuut in bij Atalanta, dat stevig op de vierde plaats staat. Nummer 5 AS Roma heeft twaalf punten minder, maar ook een wedstrijd minder gespeeld. De top 4 in de eindstand van de Serie A plaatst zich voor de Champions League. Atalanta is als debutant dit seizoen op het kampioenenbal al zeker van deelname aan de kwartfinales.

AS Roma begint donderdagavond om 21.45 uur aan de thuiswedstrijd tegen Udinese.