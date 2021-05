Jong Oranje-held Myron Boadu: ’De spelers bleven maar komen’

„Ik kan er gewoon altijd staan. En hoef niet per se goed in de wedstrijd te zitten. Ik heb wel het gevoel dat ik altijd een doelpunt kan maken”, aldus de spits van AZ, die de winnende treffer in de 93e minuut maakte.

„Ik wist eigenlijk niet wat ik moest doen. Eerst keek ik even of het buitenspel was en toen ging ik maar gewoon rennen richting de jongens. Ik kan niet beschrijven wat ik op dat moment voelde”, vervolgde Boadu, die de bal kreeg aangespeeld van Justin Kluivert.

„Ik zag alle Fransen hun hand in de lucht steken. Dan ga je toch voor de zekerheid kijken. Toen bleek dat het geen buitenspel was, was het een en al blijdschap. Ik schrok. De spelers bleven maar komen. Ik ben zo blij dat we dit als team hebben kunnen doen.”