Darter Gerwyn Price gooit gewoon verder ondanks gebroken hand

De nummer twee van de wereld liep eerder deze maand een handblessure op na de UK Open. Ondanks de pijn in zijn werphand bereikte Price twee weken geleden de halve finale van de Premier League in Nottingham en won hij afgelopen weekend een Players Championship in Duitsland.

Verdere ziekenhuiscontroles hebben nu een kleine breuk in het handbotje aan het licht gebracht. Price zal de komende weken een ondersteunende spalk dragen. Tijdens de wedstrijd van donderdagavond tegen Joe Cullen zal hij de spalk afdoen.

„Ik had nog steeds last van mijn hand, dus ik ging terug naar het ziekenhuis. De röntgenfoto liet een kleine breuk zien”, aldus Price. „De gebruikelijke gang van zaken zou zijn om vier weken in het gips te zitten, maar met de Premier League en andere evenementen wilde ik dat niet. Ik heb laten zien dat ik ondanks de blessure nog steeds goed kan darten en ik zal donderdag mijn uiterste best doen om de overwinning binnen te halen in Birmingham.”