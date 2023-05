FC Groningen sluit seizoen af zonder fans na wangedrag supporters

Na de ongeregeldheden van afgelopen zondag, waardoor de thuiswedstrijd tegen Ajax al na tien minuten gestaakt moest worden, heeft de noordelijke club in samenspraak met de lokale autoriteiten besloten om de laatste thuiswedstrijd, tegen Sparta, uit voorzorg zonder publiek af te werken. Ook fans van Sparta zijn niet welkom en daar is de Rotterdamse club niet blij mee.

,,In dit geval is Sparta het niet eens met de genomen beslissing dat haar supporters niet aanwezig mogen zijn bij de laatste wedstrijd van het reguliere voetbalseizoen. Echter begrijpen wij, omwille van het niet kunnen garanderen van de veiligheid in het stadion, de beslissing van de autoriteiten in Groningen.”

Ook geen fans uit bij Vitesse

Ook komende zondag zijn er geen Groningse supporters welkom, als de ploeg van de vertrekkende trainer Dennis van der Ree op bezoek gaat bij Vitesse. De Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch heeft vanuit het oogpunt van de openbare orde verordonneerd dat het uitvak leeg moet blijven. In een statement gaat FC Groningen diep door het stof voor alle supportersproblemen. Eerder moest ook de thuiswedstrijd tegen NEC al worden gestaakt, nadat een assistent-scheidsrechter een beker drank op zich had gekregen, en een paar dagen later zonder publiek worden uitgespeeld.

Daarnaast waren er ongeregeldheden bij de wedstrijd tegen SC Heerenveen, waarbij Jetro Willems een knal kreeg van iemand uit het publiek. ,,FC Groningen biedt haar oprechte excuses aan voor een uiterst vervelend en turbulent seizoen, waarbij vooral het niet kunnen uitspelen van wedstrijden voor eigen publiek in Euroborg pijn doet”, laat de club weten in het statement.