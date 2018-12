FOTO - Gruwelijke vleeswond voormalig PSV-doelwit

De aanvaller Pachuca werd door Tijuana-verdediger Michael Orozco vol op zijn been geraakt. Een diepe vleeswond was het pijnlijke gevolg. Bekijk hier een schokkende foto van het gehavende onderbeen van de rechtsbuiten. Hij werd per brancard van het veld vervoerd. Het is onbekend voor hoe lang Lozano aan de kant staat.

'Schande'

"Het is een schande", zei Pachuca-president Andres Fassi na afloop. Zijn club won wel met 3-2. "Wij worden er moe van om arbiters steeds te vertellen dat ze 'Chucky' moeten beschermen. Hij is de afgelopen twee seizoenen de speler op wie de meeste overtredingen zijn gemaakt."

PSV

PSV informeerde in januari serieus naar het Mexicaanse toptalent. Het prijskaartje van de aanvaller van CF Pachuca oversteeg echter de financiële mogelijkheden van de Eindhvovense club.