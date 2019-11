’Beroerte na overdosis voor ’enfant terrible’ NBA’

De 27-jarige Amerikaan staat bekend als een ’enfant terrible’. Hij werkte zich dit seizoen weer eens in de problemen, door zich niet naar behoren te gedragen. Waiters werd geschorst voor de eerste wedstrijd van de Heat en speelde tot nu toe dan ook nog geen enkele minuut.

Ook de wedstrijd tegen de Lakers van LeBron James moest Waiters aan zich voorbij laten gaan. Officieel wegens „ziekte”, maar radiomaker Andy Slater zocht ’de waarheid’ uit en die was niet bepaald fraai te noemen.

Volgens Slater viel de Amerikaanse guard flauw in het vliegtuig dat het team van Phoenix naar Los Angeles bracht. De reden zou een overdosis ’gummies’ zijn geweest. Dat kunnen gewoon snoepjes zijn, maar er zijn ook varianten met onder andere wiet. Volgens Slater werd Waiters even later wakker en kreeg hij vervolgens een beroerte. Hij zou zich momenteel in een ziekenhuis bevinden.

Waiters speelt sinds 2012 in de NBA. Hij werd toen als vierde gekozen door de Cleveland Cavaliers in de NBA Draft. In 2014 werd hij naar de Oklahoma City Thunder gestuurd en sinds 2016 speelt hij voor de Miami Heat. Daar verdient hij dit jaar ruim 12 miljoen dollar op jaarbasis.