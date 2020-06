Wesley Sneijder met de billen bloot

Wesley Sneijder: „Het voetballeven én het leven daarnaast van de afgelopen 36 jaar had ik niet willen missen.” Ⓒ Rene Bouwman

UTRECHT - Negentig minuten voetballen was appeltje-eitje. Maar samen met de bekende mediaman Kees Jansma een biografie in elkaar draaien over 36 jaar Wesley Sneijder, bleek een stuk zwaarder voor de recordinternational van Oranje.