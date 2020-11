EK-opponent Noord-Macedonië gaat door met winnen

Ivan Trickovski en invaller Vlatko Stojanovski maakten de treffers voor Noord-Macedonië. Rauno Sappinen, die een seizoen bij FC Den Bosch speelde, deed wat terug namens de bezoekers.

Met een 1-0 zege in de finale van de play-offs verzekerde Noord-Macedonië zich donderdag ten koste van Georgië voor de poulefase op het EK. Het is voor het eerst dat de Noord-Macedoniërs meedoen tijdens een eindtoernooi. Op het EK treft de ploeg Nederland, Oostenrijk en Oekraïne. Op 21 juni 2021 spelen Oranje en Noord-Macedonië in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam hun laatste groepswedstrijd.

De 37-jarige spits Goran Pandev, de nationale held die donderdag zijn land met het enige doelpunt van de wedstrijd naar het EK schoot, was er niet bij tegen Estland.