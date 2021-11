Trieste cijfers: minst doelpuntrijke speeldag Eredivisie in bijna 30 jaar

Volgens databureau Gracenote kwam het slechts één keer voor dat op een speeldag met vijf duels in de Eredivisie nog minder werd gescoord. Op 2 februari 1992 vielen er drie doelpunten, waarvan twee bij Sparta - De Graafschap (1-1). Drie duels eindigden toen in 0-0.

Ajax opende zondag het programma met een magere zege bij Sparta Rotterdam (0-1). FC Twente - Feyenoord eindigde in 0-0, net als Vitesse - AZ. FC Utrecht won in de blessuretijd met 1-0 van Heracles Almelo. De meeste doelpunten vielen bij sc Heerenveen - PSV (1-1).

Afgelopen vrijdag vielen er in de Eredivisie in één wedstrijd meer doelpunten dan in alle duels op zondag. NEC - SC Cambuur eindigde in 2-3. De drie wedstrijden van zaterdag leverden zes goals op, met Fortuna Sittard - FC Groningen als uitschieter: 1-4.

