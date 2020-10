Van Dijk lange tijd uitgeschakeld: ’Alles gebeurt met een reden’

Dat heeft zijn club Liverpool zondagavond laten weten. Van Dijk viel zaterdagmiddag in de stadsderby tegen Everton al na vijf minuten geblesseerd uit, nadat hij door doelman Jordan Pickford was getorpedeerd.

Van Dijk heeft schade aan zijn kniebanden, zo communiceert de Engelse landskampioen. „Het is niet goed met Virgil. Normaal speelt hij altijd door met pijn, hij mist nooit een wedstrijd. Ik weet niet hoe slecht het is, maar het ziet er niet goed uit”, zei trainer Jürgen Klopp zaterdagmiddag na het duel op Goodison Park al.

Nader onderzoek wees uit dat een operatie voor de Oranje-international noodzakelijk is. Van Dijk zal daardoor sowieso de laatste groepswedstrijden in de Nations League (half november tegen Bosnië en Herzegovina en Polen) missen met het Nederlands elftal. Liverpool speelt woensdag in Amsterdam voor de Champions League tegen Ajax en zal dat dus ook zonder Van Dijk doen.

Van Dijk heeft zich in een verklaring op zijn sociale media strijdbaar getoond. „Ik zal er alles aan doen om zo snel mogelijk terug te keren”, liet de verdediger van Liverpool weten. „Ik bekijk mijn revalidatieproces van dag tot dag. Mijn focus ligt daar volledig op. Voor nu zal ik al het mogelijke doen om mijn ploeggenoten te ondersteunen in de belangrijke weken die gaan komen. Ik zal terugkeren.”

„Ik denk dat in voetbal, net zoals in het leven, alles gebeurt met een reden”, betoogde Van Dijk. „Het is belangrijk om nuchter te blijven als je pieken of dalen beleeft. Met de steun van mijn vrouw, kinderen, familie en iedereen bij Liverpool, ben ik klaar om de uitdaging aan te gaan. Ondanks de aanwezige teleurstelling geloof ik krachtig dat er een kans ligt in een probleem en met de hulp van God ga ik ervoor zorgen dat ik beter, fitter en sterker terugkom dan ooit tevoren.”

Bondscoach Frank de Boer wenste de onfortuinlijke verdediger ook openlijk sterkte. „Slecht nieuws voor onze aanvoerder Virgil van Dijk. Ik hoop dat je snelt herstelt en sterker dan ooit terugkomt. Blijf sterk!”, schreef De Boer op zijn twitteraccount.