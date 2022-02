Robin Haase en Matwé Middelkoop in Ahoy naar dubbelfinale; Stefanos Tsitsipas treft Felix Auger-Aliassime

Het Nederlandse koppel won zijn halve finale tegen het Franse duo Nicolas Mahut en Fabrice Martin in drie sets: 7-6 (5) 2-6 10-6 10-4. Voor een beslissing in de derde set was een supertiebreak nodig. Zondag is de finale.

Middelkoop (38) en Haase (34) zijn met een wildcard toegelaten tot het dubbelspeltoernooi. Mahut en Martin waren als derde geplaatst in Rotterdam.

Eerder schakelde het Nederlandse duo al de Kroatische titelhouders Mate Pavic en Nikola Mektic uit.

Tsitsipas

Stefanos Tsitsipas bereikte in het enkelspel de finale. De als eerste geplaatste Griek versloeg de Tsjech Liri Lehecka in de halve finale in Ahoy in drie sets: 4-6 6-4 6-2. Lehecka, nummer 137 van de wereld, was donderdag nog te sterk voor de Nederlander Botic van de Zandschulp.

Tsitsipas moest na de verloren eerste set in de achtervolging. Na de gewonnen tweede set kwam de 23-jarige Griek in de derde al snel op 3-0, waarna de Tsjech geen kans meer kreeg de spanning terug te brengen.

Tsitsipas doet voor de zesde keer mee aan het toernooi in Rotterdam. Vorig jaar kwam hij voor het eerst tot de laatste vier. Hij verloor toen van de uiteindelijke Russische winnaar Andrey Rublev, maar dat is dit keer niet zijn tegenstander. Felix Auger-Aliassime versloeg, na een achterstand, titelhouder Andrey Rublev in drie sets: 6-7 (5) 6-4 6-2. De wedstrijd in Ahoy, met publiek, duurde 2 uur en 21 minuten.

In de beslissende derde set wist Rublev in de eerste game nog meerdere breakpoints weg te werken, maar in zijn volgende twee servicebeurten werd de Rus wel gebroken. Zo draaide de als derde geplaatste Auger-Aliassime zijn achterstand om in een voorsprong, die de Canadees (21) niet meer weggaf.