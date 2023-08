Atlético komt met slecht nieuws voor Oranje: spierblessure voor Memphis Depay

„Depay heeft een spierblessure opgelopen in zijn rechterdijbeen, zo is gebleken uit de tests die hij dinsdagochtend heeft ondergaan”, schreef Atlético. De 29-jarige Depay ging maandagavond in de uitwedstrijd tegen Rayo Vallecano (7-0-overwinning) na ruim een half uur naar de kant.

De aanvaller zal met een fysiotherapeut gaan werken aan zijn herstel „en wachten op vooruitgang”, aldus Atlético.

De kans lijkt groot dat Depay de EK-kwalificatiewedstrijden van Oranje tegen Griekenland (7 september) en Ierland (10 september) mist. Zondag speelt Atlético thuis tegen Sevilla.