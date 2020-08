Gevaar ligt voor Kim Clijsters op de loer

Kim Clijsters gaat op de foto met een jonge fan. Ⓒ HH/ANP

Kim Clijsters (37) begon verschroeiend aan het World Team Tennis-toernooi in West-Virginia, de VS. Ze reeg de zeges aan elkaar en leek weer heel eventjes de oude. Maar toen gooiden buikspierproblemen roet in het eten en kwam ze niet meer in actie.