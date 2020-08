Kan Ronald Koeman lokroep Barcelona weerstaan?

Ronald Koeman loodste Oranje na twee mislukte kwalificaties weer eens naar een eindtoernooi. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Het zou een ramp zijn voor de KNVB als zowel het nationale mannen- als vrouwenteam in één week krijgt te horen dat de bondscoach vertrekt. De machtigste voetbalbond ter wereld, de Engelse FA, was in staat om met een droomaanbod Sarina Wiegman weg te lokken. Slaagt een van de grootste voetbalclubs ter wereld er nu in om Ronald Koeman nog voor het EK weg te lokken?