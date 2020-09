FC Utrecht nadert akkoord met Leeds United over Gyrano Kerk

Als FC Utrecht het gewenste bedrag voor Kerk op de bankrekening krijgt, dan schrijft de club voor het zoveelste seizoen een enorme plus op de transferbalans. FC Utrecht timmert sportief nadrukkelijk aan de weg en haalde grote namen binnen, maar de investeringen omvatten alleen salariskosten en tekengelden, want alle nieuwelingen zijn transfervrij binnengehaald (Eljero Elia, Mimoun Mahi, Django Warmerdam, Moussa Sylla) of gehuurd (Daniel Arzani).

De afgelopen jaren zijn alleen voor Simon Gustafson, Vaclav Cerny en de teruggehaalde Bart Ramselaar substantiële transfersommen neergeteld van rond 800.000 euro. Daar staat tegenover dat FC Utrecht sinds 2016 meer dan 40 miljoen euro aan transfersommen heeft opgestreken met onder andere de verkoop van Ramselaar (5 miljoen euro), Sofyan Amrabat (5 miljoen euro), Timo Letschert (4 miljoen euro), Ruud Boymans (1 miljoen euro), Sébastien Haller (10 miljoen euro), Zakaria Labyad (7 miljoen euro) en Nicolas Gavory (3,5 miljoen euro).

Kerk speelt sinds 2012 voor FC Utrecht, dat hem scoutte bij het Amsterdamse Zeeburgia. Op 28 september 2014 maakte hij zijn debuut in het eerste in een uitwedstrijd tegen FC Twente. Na een verhuur aan Helmond Sport in het seizoen 2015/2016 wist hij onder trainer Erik ten Hag door te breken in de hoofdmacht van FC Utrecht. Afgelopen seizoenen was de snelle aanvaller topscorer en assistkoning van de Utrechters in de Eredivisie. In dertig officiële duels kwam hij tot elf goals en twaalf assists.