FC Twente wint wéér niet in eigen Grolsch Veste: ’We missen de mensen’

FC Twente-keeper Joel Drommel probeert Vangelis Pavlidis van scoren a te houden, maar dat lukte niet. Ⓒ ANP/HH

ENSCHEDE - FC Twente leek eindelijk af te gaan rekenen met de lange reeks zonder thuiszege, maar zag Willem II in de slotfase alsnog langszij komen (1-1). Tot grote ergernis van doelman Joël Drommel. „Het is frustrerend, dat we eind oktober voor het laatst thuis gewonnen hebben. En dat we weer een voorsprong weggeven. Deze overwinning moet je gewoon over de streep trekken.”