Fraaie goals helpen PSV aan zege op RKC

Anderhalve week geleden verloor PSV in de Eredivisie thuis met 1-3 van AZ. Vervolgens werd in Rotterdam wel afgerekend met Sparta: 3-5. Afgelopen dinsdag werd dankzij een zege op FC Volendam (0-2) de kwartfinales van de KNVB-beker bereikt.

De Eindhovenaren hebben nu een punt minder dan zowel Vitesse als Ajax. De Arnhemmers rekenden eerder op de avond af met FC Groningen: 1-0. Ajax komt zondag om 12.15 uur in actie in Sittard, tegen Fortuna.

Heel overtuigend was het allemaal niet wat PSV in eigen huis lieten zien, maar de treffer van Eran Zahavi mocht er zijn. De Israëlische spits haalde in de blessuretijd van de eerste helft geweldig uit met een direte vrije trap.

Mohamed Ihattaren en Eran Zahavi in een onderonsje na de openingsgoal. Ⓒ ANP/HH

RKC kwam er een aantal keren gevaarlijk uit, maar in de 72e minuut was het PSV dat de marge verdubbelde. Pablo Rosario maakte keeper Kostas Lamprou kansloos door een strakke voorzet van Ryan Thomas met een knap ingeschoten poging tot assist te promoveren. Voor Rosario was het zijn eerste doelpunt sinds september 2019.

PSV begon zonder clubtopscorer Donyell Malen, die dit seizoen negen keer trefzeker was. Malen werd echter al na 23 minuten ingebracht omdat Noni Madueke gewisseld moest worden, vermoedelijk met een hamstringblessure. De zieke Philipp Max ontbrak bij PSV, waar Marco van Ginkel het laatste kwartier mocht meedoen.