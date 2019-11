Spelers in actie: ’Racisme? Dan voetballen we niet’

Excelsior-speler Ahmad Mendes Moreira (rechts) wordt gesteund door medespelers. Het duel uit de Keuken Kampioen Divisie tussen FC Den Bosch en Excelsior is zondag enige tijd stilgelegd. Dat gebeurde nadat Mendes Moreira door aanhangers van Den Bosch racistische spreekkoren om zijn oren had gekregen. Ⓒ ANP

ZEIST - Het is definitief. De profvoetballers in ere- en eerste divisie staan bij hun eerstvolgende competitieduel komend weekeinde letterlijk een minuut stil in hun protest tegen racisme.