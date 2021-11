Gehavend PSV klaart klus in Sittard en komt naast Ajax

De Eindhovenaren begonnen gehavend aan de wedstrijd tegen Fortuna. Cody Gakpo en Noni Madueke waren er nog steeds niet bij. Mario Götze en Marco van Ginkel zaten wel op de bank, maar nog niet fit genoeg om te starten in Sittard. Mauro Junior en Erick Gutierrez begonnen in de basis. Vinicius Junior was wel fit genoeg bevonden om te starten.

Maar de wedstrijd was goed en wel bezig, of daar was de volgende blessure: Jordan Teze greep naar zijn hamstrings en ook hij moest gewisseld worden. Ritsu Doan was zijn vervanger. Toch weerhield het PSV niet om de Fortunezen onder druk te zetten. De ploeg van Schmidt dicteerde, zonder tot heel grote kansen te komen. Een vlammende pegel van Ramalho was wellicht de gevaarlijkste actie, maar doelman Yanick van Osch pakte het schot.

Presenteerblaadje

In de 38e minuut was daar toch de verdiende voorsprong voor de Eindhovenaren. Doan draaide slim weg op het middenveld, passte naar rechts, liep door en kreeg de bal op een presenteerblaadje terug: 0-1. Fortuna stelde er in de eerste helft een schietkans van Mats Seuntjens en een schot van Deroy Duarte tegenover. PSV sprankelende niet, maar was wel de betere ploeg de eerste 45 minuten.

Ritsu Doan schiet de 0-1 binnen. Ⓒ ANP Pro Shots

Fortuna startte na rust wat agressiever, wat resulteerde in een geplaatst schot van Seuntjens, maar deze vloog net over. Een simpele dieptepass van Ramalho in de 54e minuut bezorgde PSV de 2-0 voorsprong. Invaller Bruma mocht zomaar alleen op keeper Van Osch aflopen. De Portugeze aanvaller klaarde dit klusje: 0-2.

Weer niet de nul

PSV kende eigenlijk weinig echte tegenstand meer. Ibrahim Sangaré schoot in de 73e minuut ook nog de 0-3 tegen de touwen. Toch kon Joel Drommel weer niet de nul houden. In de 77e minuut werd het 1-3, na een uitermate knullige eigen goal van Ramalho, die de bal vanuit binnenkant paal plotseling tegen zijn voeten kreeg.

Vervolgens had Vinicius een vrije kopkans, maar kopte hij de bal naast. Dat had 4-1 moeten zijn. De spits zag enkele minuten later wel Bruma vrijstaan, die zowaar zijn tweede van de middag maakte: 1-4. Opvallend: beide goals maakte hij met zijn ’zwakke’ linkerbeen. Gescoord werd er vervolgens niet meer.

PSV-trainer Schmidt: tegendoelpunt een van weinige minpunten

Schmidt gaat met een tevreden gevoel de komende voetbalvrije periode in. De Eindhovenaren wonnen de laatste competitiewedstrijd voor de komende interlandperiode overtuigend van Fortuna Sittard (1-4).

„We verwachtten geen makkelijke wedstrijd en de vroege blessure van Jordan Teze maakte het lastiger. Maar we hebben veel kansen gecreëerd en terecht gewonnen. De tegengoal irriteert me een beetje, maar dat is een van de weinige minpunten”, zei Schmidt, die tevreden was over de spelers die de plekken in moesten vullen van onder anderen de geblesseerden Cody Gakpo en Noni Madueke. „De invallers waren heel belangrijk. Ritsu Doan speelde goed en scoorde. Bruma maakte zelfs twee doelpunten. Ook Mauro Júnior, die nog een beetje ritme mist, speelde een goede wedstrijd en maakte de 90 minuten vol. Nu hebben we twee weken om te herstellen.”

Aanvoerder Marco van Ginkel, die op de bank begon, zag dat PSV het duel controleerde. „Het was een redelijk zorgeloze middag, denk ik”, zei hij. „We hebben veel controle gehouden, in de tweede helft wisten we goed de ruimte te vinden. Toen de tweede goal erin ging was het wel klaar. We zijn heel blij met de vier goals, maar het hadden er meer kunnen zijn natuurlijk.”

De enige PSV’er die een wat minder goed gevoel overhield aan het duel was André Ramalho, die een eigen doelpunt maakte. „Ik kon er weinig aan doen, het kwam als verrassing. Ik ben kritisch op mezelf, maar moet het nu naast me neerleggen”, aldus de centrale verdediger die met een lange pass de assist gaf bij de 0-2. „Dat maakt de eigen goal wel een beetje goed, maar als het aan mij ligt scoren we nog veel vaker. Nu gaan we met opgeheven hoofd de interlandbreak in en komen we sterker terug.”

