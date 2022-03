Oud-voetbalbestuurder Gaston Sporre (76) overleden

Ook sc Heerenveen reageerde „met droefenis.” Sporre was in 2013 voor een periode van vijf maanden algemeen directeur van de Friese club.

Sporre was van 1989 tot 1998 voorzitter van het toenmalige FC Zwolle. „Na de redding van de club gaf hij als organisatieadviseur gedurende deze negen jaren met veel passie en betrokkenheid leiding aan de verdere ontwikkeling van FC Zwolle. Zo legde hij het fundament voor de huidige voetbalclub die PEC Zwolle nu is”, aldus PEC Zwolle in een ’in memoriam’.

Boegbeeld

In de jaren na zijn vertrek als voorzitter bleef hij ambassadeur en prominent boegbeeld van de club. Naast zijn rol als voetbalbestuurder was Sporre ook in het bedrijfsleven actief. Zo was hij onder meer jarenlang directievoorzitter van Achmea Zorg, voorzitter van de Kamer van Koophandel afdeling Zwolle en vervulde hij vele maatschappelijke functies.

PEC Zwolle speelt in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord met rouwbanden. Het duel begon met een minuut stilte.