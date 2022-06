Nadal wint door regen onderbroken partij en is door op Wimbledon

De wedstrijd werd in de laatste set een tijd onderbroken omdat het regende in Londen, waarna de partij verder ging onder een afgesloten dak.

De 36-jarige Nadal neemt het in de derde ronde op tegen de Italiaan Lorenzo Sonego, die de Fransman Hugo Gaston versloeg.

Nadal, die 22 grandslamtitels op zijn palmares heeft, won Wimbledon twee keer: in 2008 en 2010. Het was lang onduidelijk of de Spanjaard zou spelen op het Londense gras vanwege aan aanslepende voetblessure.

„Ik heb drie jaar geen wedstrijd op gras gespeeld, dus elke dag biedt weer de kans om te verbeteren”, zei de 36-jarige Nadal na afloop. „Ik moet mezelf echt verbeteren. Gelukkig was de vierde set een stuk beter dan in het begin. In de laatste set kon ik agressief spelen met mijn forehand. Maar het is een proces en ik moet accepteren dat mijn spel nog niet perfect is.”

In de vorige ronde had Nadal ook vier sets nodig, toen tegen de Francisco Cerúndolo uit Argentinië.

Bron: discovery+