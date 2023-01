Premium Het beste van De Telegraaf

’Meest blij als wij er straks niet meer hoeven te zijn’ Vechtsportautoriteit pleit voor komst overkoepelende bond in 2023

Door Lars van Soest

Rico Verhoeven, in oktober 2021 in actie tegen Jamal Ben Saddik, is hét uithangbord van het kickboksen.

De Nederlandse vechtsportwereld kreeg in het afgelopen decennium acht tellen. Een knock-out lag op de loer. Er móést iets veranderen. In 2017 werd de Vechtsportautoriteit (VA) opgericht, om toezicht te houden en het tij te keren. Nu is de tijd rijp om in het versnipperde landschap – met meerdere organisaties – één overkoepelende bond op te richten. Een gesprek met bestuursvoorzitter Herbert Dekkers en directeur Farid Gamei. „Binnen nu en een jaar moet er een bond zijn en het is het beste als wij er straks niet meer hoeven te zijn.”