Dit jaar helemaal geen marathon van Rotterdam

De 40e editie van het hardloopevenement zou aanvankelijk op 5 april worden gehouden, maar werd daarna verschoven naar zondag 25 oktober.

Door de mondiale uitbraak van het coronavirus heeft de organisatie nu besloten het evenement voor dit jaar helemaal te cancelen. De marathon van Rotterdam is nu verplaatst naar 11 april 2021.

„Het is een bittere pil voor iedereen die zich zo had verheugd op onze jubileummarathon”, zegt wedstrijdleider Mario Kadiks. „Maar het is buitengewoon moeilijk om een grote massa mensen met de nu geldende protocollen te beheersen. Denk alleen al aan de ’1,5 meterregel’. En de volksgezondheid staat te allen tijde voorop. Daarbij is ook van belang dat wij de deelnemers duidelijkheid willen geven. Wij richten ons nu op 11 april 2021. Dat is de nieuwe stip aan de horizon.”

Ook burgemeester Ahmed Aboutaleb laat weten dat hij het jammer vindt voor de deelnemers, de stad en de toeschouwers, maar hij is het volledig eens met de organisatie. „De marathon van Rotterdam is een begrip bij topsporters en recreatieve sporters wereldwijd. Iedere loper droomt over het mooiste parcours met de finish op de Coolsingel, toegejuicht door een menigte. Helaas blijft het bij dromen dit jaar.”

De 17.000 startbewijzen voor de hele marathon blijven geldig voor 11 april 2021.