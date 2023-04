Zevende zege op rij Arsenal in Premier League, Chelsea onderuit

Arsenal kwam 10 minuten voor rust op voorsprong via Gabriel Jesus. De Braziliaanse spits, terug in de basis na maandenlange afwezigheid vanwege een knieblessure, benutte een strafschop die hij zelf had versierd. Het betekende zijn eerste doelpunt in de Premier League sinds 1 oktober.

Aan het begin van de tweede helft verdubbelde verdediger Ben White de voorsprong door een voorzet van Gabriel Martinelli in te tikken. Even later maakte Gabriel Jesus zijn tweede van de wedstrijd, na een actie van Leandro Trossard. Oud-Ajacied Rasmus Kristensen deed met een van richting veranderd schot nog iets terug namens Leeds United, waar de Nederlanders Pascal Struijk en Crysencio Summerville in de basis stonden. Granit Xhaka maakte in de slotfase de vierde van Arsenal.

De ’Gunners’ werden in 2004 voor het laatst kampioen van Engeland. Met nog negen wedstrijden te gaan, heeft de ploeg van Arteta de beste papieren voor de titel. Arsenal speelt volgende week tegen Liverpool en treft over een paar weken achtereenvolgens Manchester City, Chelsea en Newcastle United.

Crystal Palace

De 75-jarige Roy Hodgson vierde zijn rentree als trainer bij Crystal Palace met een zege op Leicester City: 2-1. Het winnende doelpunt kwam diep in de blessuretijd op naam van invaller Jean-Philippe Mateta. Hodgson, die onlangs tot het einde van dit seizoen werd aangesteld als opvolger van de ontslagen Patrick Vieira, is de oudste manager ooit in de Premier League. Crystal Palace heeft nu 5 punten meer dan Leicester City, dat net onder de degradatiestreep staat.

Joël Veltman speelde met Brighton & Hove Albion gelijk tegen Brentford: 3-3. Brighton kwam tot drie keer toe terug van een achterstand. De Argentijnse wereldkampioen Alexis Mac Allister tekende in de 90e minuut uit een strafschop voor de 3-3. Fulham, met Kenny Tete in de basis, verloor met 2-1 bij Bournemouth.

Champions League raakt voor Chelsea verder uit beeld

Chelsea heeft de kansen op een plek in de Champions League van volgend seizoen verder zien slinken. De ploeg van trainer Graham Potter moest op het eigen Stamford Bridge met 2-0 buigen voor Aston Villa. Chelsea staat met 38 punten op de elfde plaats in de Premier League en werd gepasseerd door Aston Villa, dat op 41 punten kwam.

Ollie Watkins zette de bezoekende club in de 18e minuut op voorsprong, nadat Chelsea-verdediger Marc Cucurella de bal onbedoeld op hem had doorgekopt. Watkins scoorde voor de vijfde keer op rij in een uitwedstrijd van Aston Villa, een clubrecord.

De Oekraïense topaankoop Mykhaylo Mudryk kreeg na een half uur een grote kans op de gelijkmaker, maar hij schoot de bal vanaf de rand van het strafschopgebied recht in de handen van doelman Emiliano Martínez. Vlak voor rust werd een doelpunt van Ben Chilwell voor Chelsea afgekeurd. Aan het begin van de tweede helft verdubbelde John McGinn met een knal van afstand de voorsprong van Aston Villa.

De top 4 in Engeland plaatst zich voor de Champions League. Chelsea heeft 11 punten minder dan Tottenham Hotspur, dat nu de vierde plaats inneemt.