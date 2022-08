Schilder en Van Klinken op EK naar finale kogelstoten

Schilder kwam in haar derde poging tot 18,95 meter, Van Klinken stootte de kogel bij haar tweede poging naar 18,62 meter. Benthe König haalde het niet met 17,27 meter.

Van de twaalf finalisten heeft alleen de Portugese Auriol Dongmo een beter persoonlijk record dan Schilder, die ruim een week geleden bij de Diamond League in Polen haar Nederlands record aanscherpte tot 19,84 meter. De 23-jarige Volendamse veroverde vorige maand bij de WK in Eugene brons met een afstand van 19,77 meter. Van Klinken (22) heeft een pr van 19,08 meter staan. Zij komt maandagavond ook nog in actie in de kwalificatie van het discuswerpen.

Het persoonlijk record van Dongmo staat op 20,43. Met die afstand veroverde ze begin dit jaar de wereldtitel bij de WK indoor in Belgrado. Schilder pakte daar brons.

De 32-jarige Portugese kwam op de WK in de buitenlucht niet verder dan de vijfde plaats (19,62). Dongmo was in de kwalificatie in München de beste met 19,32 meter. Die afstand haalde ze direct met haar eerste poging.

Van Gool op EK uitgeschakeld op 100 meter

Het is Joris van Gool op de Europese kampioenschappen atletiek niet gelukt de halve finales te bereiken van de 100 meter. De 24-jarige Van Gool kwam tot 10,45 seconden en werd daarmee vijfde in zijn serie, die werd gewonnen door de Slowaak Jan Volko (10,22).

Joris van Gool in actie op 100 meter op de vijfde dag van het EK. Ⓒ ANP/HH

Van Gool had bij de eerste drie van zijn serie moeten zitten of de beste tijd moeten klokken achter de eerste drie per heat.

De EK atletiek zijn maandag van start gegaan in het Olympiastadion in München.