Van Aanholt onzeker voor Oranje na enkelblessure

Patrick van Aanholt verlaat per brancard het veld Ⓒ REUTERS

"Het ziet er niet goed uit", aldus manager Sam Allardyce Crystal Palace over de blessure van Patrick van Aanholt. “Hij heeft zijn enkel verdraaid en heeft last van zijn banden. " De verdediger moest in het duel tegen West Bromwich Albion na een uur per brancard het veld vervangen. "We hebben nu twee weken vrij, maar ik vind het moeilijk om te denken dat hij binnen twee weken weer fit is, misschien wel binnen drie."