’Dit Feyenoord is geen stap omhoog voor Arne Slot’

Bij PSV waren de reacties uitzinnig, na het bereiken van de knock-outfase in de Europa League door de 0-1 overwinning in Spanje tegen Granada. „PSV wil bij de beste 32 clubs van Europa horen, dan is het wel opmerkelijk dat je hier zo blij op reageert. Dat zegt alles over de club”, aldus Driessen.

Complimenten zijn er voor het spel van AZ tegen Napoli. Daarmee heeft de club het bereiken van de volgende ronde in eigen hand, net als Feyenoord in de Europa League en óók Ajax in de Champions League. Driessen en Verweij gaan er vanuit dat Ajax in Amsterdam Atalanta Bergamo verslaat en dus ook na de winter in het Europese miljardenbal actief zal zijn.

„Het is wat afgezaagd, maar Atalanta heeft het niveau van een goede Nederlandse club als je bijvoorbeeld kijkt naar spelers als Hans Hateboer, Robin Gosens en Marten de Roon. Ik ben niet echt onder de indruk van Atalanta.”

Dan Arne Slot. De AZ-trainer staat in de belangstelling van Feyenoord. Er is discussie in de podcast of het wel een stap omhoog is voor Slot, die ook op de lijst bij Ajax staat om in de toekomst Erik ten Hag op te volgen.