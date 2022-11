Ajacied Kudus helpt Ghana in spektakelstuk aan winst op Zuid-Korea

Het duurde even voordat Ghana het net voor het eerst het net wist te vinden. In de 24e minuut was het Mohammed Salisu die de bal na een vrije trap van links in het Zuid-Koreaanse doel frommelde. De VAR oordeelde dat het in orde was. Tien minuten later kopte Kudus de 2-0 binnen na een voorzet van Jordan Ayew.

Zuid-Korea met vedette Heung-Min Son in de basis kon in de eerste helft geen vuist maken. Er was geen enkele poging op het doel. Op slag van rust leek het nog erger te worden voor de Aziaten, maar Thomas Partey verzuimde de 3-0 binnen te koppen. De bal ging maar net over.

Mohammed Salisu viert de openinsgtreffer tegen Zuid-Korea Ⓒ REUTERS

Na bijna een uur was de spanning in de wedstrijd opeens weer helemaal terug. Cho Gue-sung zorgde voor de aansluitingstreffer. Ghana was nog maar nauwelijks van de schrik bekomen of de tweede lag er al in. Opnieuw was het Cho die raak kopte. In drie minuten tijd had Zuid-Korea de 2-0 achterstand knap omgedraaid in 2-2.

Met nog ruim 20 minuten op de klok was het dan toch weer Kudus die Ghana opnieuw op voorsprong zette. De Ajacied, die helemaal vrij stond, kon binnenschieten nadat ploeggenoot Inaki Williams de bal had gemist en de Zuid-Koreaanse defensie even leekte slapen. Er waren daarna nog wat kansen voor Zuid-Korea, zo werd er een bal van Son van de doellijn gehaald, maar gescoord werd er niet meer. Ook niet in de tien minuten extra tijd.

Bondscoach Paulo Bento van Zuid-Korea kreeg na afloop nog rood na kritiek op de leiding.

Ghana, dat zijn eerste wedstrijd met 3-2 had verloren van Portugal, heeft nu 3 punten uit twee wedstrijden. Zuid-Korea heeft 1 punt. Groepsgenoten Portugal en Uruguay spelen maandag om 20.00 uur hun tweede wedstrijd in de poule.

