Juan Manuel Correa na dodelijke crash van Anthoine Hubert terug in autosport

De 21-jarige in Ecuador geboren Amerikaan zal in 2021 in de Formule 3 aantreden voor ART Grand Prix, zo maakte de renstal maandag bekend.

Op 31 augustus 2019 kwam de Fransman Anthoine Hubert om het leven, na een ongeluk op het circuit van Spa-Francorchamps waarbij vier coureurs betrokken waren. Naast Hubert waren dat de Fransman Giuliano Alesi, de Zwitser Ralph Boschung en Correa.

Horrorcrash

Die laatste kon de gecrashte Hubert niet ontwijken en botste met 218 kilometer per uur op de Fransman. Correa kwam zwaargewond uit de crash en lag maanden in het ziekenhuis. Hij onderging verschillende operaties aan zijn benen. Na een lange herstelperiode is Correa in staat om zijn carrière voort te zetten.

Bekijk ook: Impact horrorcrash op Spa was 70G

„Ik ben zeer blij terug te zijn na wat ik heb meegemaakt”, verklaart Correa. „De Formule 1 is nog steeds mijn droom. Dit is de eerste stap van mijn comeback.” Correa zat anderhalf jaar niet achter het stuur van een racewagen. „Ik leg mezelf geen druk op. Ik zal mijn best doen en doen wat ik graag doe. Dat op zich is al een overwinning.”