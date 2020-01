Lichaam verongelukte Kobe Bryant geborgen

De helikopter stortte zondag neer in de buurt van Los Angeles. Slecht zicht door mistig weer is mogelijk de oorzaak geweest van de crash. Ook was er mogelijk sprake van mechanische problemen. De crash wordt momenteel onderzocht door experts van de National Transportation Safety Board en the Federal Aviation Administration.

Wereldwijd wordt gerouwd om het verlies van de basketballegende, die zijn volledige carrière voor de LA Lakers speelde. Hij won vijf NBA-titels met de ploeg en staat vierde op de lijst van topschutters aller tijden.