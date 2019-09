Nadal zwoegend naar vierde titel in New York

De grote favoriet (na de uitschakeling van Djokovic en Federer) maakte in zijn 27-ste grandslamfinale de verwachtingen uiteindelijk waar, maar had dus zijn handen vol aan de jongeman die zijn eerste finale speelde. Medvedev knokte na een 2-0 achterstand in sets op weergaloze wijze terug en capituleerde pas in de beslissende serie, na bijna vijf uur spectaculair tennis.

In de eerste uren van het gevecht leek er weinig aan de hand voor de Spanjaard. Bij 6-5 in de eerste set lukte het hem voor de eerste keer de service van de spraakmakende Russische slungel te breken. Dat deed ervaren Spanjaard door opvallend aanvallend te spelen waardoor hij ook bij het net regelmatig kon scoren: 7-5.

In set nummer twee wist Nadal al bij 3-2 de beslissende break te maken. Medvedev speelde bepaald niet slecht, maar ging wel steeds meer fouten maken en leek een tikje vermoeid, al bleef zijn blik stoïcijns en bleek later dat zijn tank nog lang niet leeg was: 6-3.

Deze 1.98 meter lange Rus is opvallend snel, soepel, slim en handig. Bovendien is er niks mis met zijn uithoudingsvermogen, al stond hij na lange rally’s vaak wel even naar lucht te happen. In de derde set leek Nadal probleemloos op de winst af te koersen na een vroege break. Maar Medvedev ging wat meer risico nemen en verbaasde iedereen met een weergaloos offensief. Nadat hij de service van Nadal voor de tweede keer had gebroken, was de strijd nog niet gestreden: 5-7.

De vierde set werd ook weer een spannend waarbij het opviel dan de lange rally’s vaker door de Rus dan door de Spanjaard werden gewonnen. Bij 2-2 kreeg Nadal twee breakpoints, maar de Medvedev gaf geen krimp. Bij 5-4 sloeg hij zelf op geweldige wijze toe door de servicegame van Nadal te winnen met een voortreffelijke passeerslag op breakpoint/setpoint. Daardoor was, tot genoegen van het publiek, na drie uur en 49 minuten een vijfde set nodig.

Nadal kreeg langzaam maar zeker het initiatief weer in handen. Bij een 2-1 voorsprong werd Medvedev behandeld aan zijn linker bovenbeen en vanaf dat moment ging het met hem even minder. Via een dubbele break snelde de Spanjaard naar 5-2, maar de Rus deelde nog een laatste speldenprik uit door op dat moment terug te breken naar 5-3 om vervolgens naar 5-4 te serveren. Daarna had de Nadal de kracht om het duel te beslissen en liet hij zich - na vier uur en 51 minuten - languit op het hardcourt vallen: 6-4.

Medvedev, die vandaag naar plaats 4 van de wereldranglijst zal klimmen, heeft de afgelopen weken laten zien dat hij de macht over kan nemen wanneer Nadal, Federer en Djokovic met pensioen zijn. Hij kan niet alleen goed tennissen maar lijkt in mentaal en fysiek opzicht sterker dan zijn veelbelovende generatiegenoten als Alexander Zverev, Nick Kyrgios en Stefanos Tsitsipas.

Nadal is in een geheel andere strijd verwikkeld, al zeggen dit soort sterren vaak dat ze niet met records bezig zijn. De Spanjaard heeft kan volgend jaar op gelijke hoogte komen met Roger Federer, die het recordaantal van 20 grandslamtitels achter zijn naam heeft staan. Omdat de gravelkoning hoogstwaarschijnlijk niet gaat afwijken van zijn gewoonte om op Roland Garros te winnen, lijkt hij die 20 te gaan halen ook. Dat werd een paar jaar geleden, toen Nadal vaak kampte met blessures, door bijna niemand voor mogelijk gehouden.