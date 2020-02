Toparbiters aan knoppen bij VAR

Valentijn Driessen Ⓒ Rene Bouwman

Bij de UEFA zitten ze lelijk in hun maag met de onthullingen van donderdag in Telesport van onze voetbalverslaggever Mike Verweij. De Europese scheidsrechtersbaas Roberto Rosetti stelde aan de UEFA-toparbiters de blunders van zijn landgenoot Gianluca Rocchi en de VAR uit Italië bij Chelsea-Ajax als voorbeeld voor hoe het niet moet. Met de publicatie werd het gesloten bastion – zelfs Ajax kreeg geen antwoord op legitieme vragen - opengereten. Normaal komt er nooit iets naar buiten over arbitrale besluiten.