Bauke Mollema soleert in Trofeo Laigueglia naar tweede zege van seizoen

De 34-jarige Mollema reed op zestien kilometer van de finish, na 186 heuvelachtige kilometers, weg uit een groepje favorieten, die hem vervolgens niet meer terug zagen. Voormalig Tour de France-winnaar Egan Bernal sprintte voor Mauri Vansevenant naar de tweede plek.

In februari won Mollema ook al de openingsrit in de Tour des Alpes Maritimes et du Var. Hij besloot de Franse rittenkoers uiteindelijk als derde.

De Trofeo Laigueglia vormt de start van het Italiaanse voorjaar. Zaterdag staat de Strade Bianche op het programma. Mollema rijdt ook die wedstrijd.

„Het parcours lag me en we startten vandaag met een goed team. Het was mijn doel om te winnen en het is heel mooi dat het is gelukt. Ik voelde me de afgelopen weken sowieso al erg goed. Het is erg fijn om nu al twee zeges achter mij naam te hebben. Als team hebben we inmiddels al vijf keer gewonnen. Hopelijk kunnen we deze lijn doortrekken.”