Zidane: ’Ik ben teleurgesteld’

Real sluit het jaar af met twee punten minder dan Barcelona. De Catalanen gaan na de zege op Deportivo Alavés van zaterdag (4-1) aan kop met 39 punten.

Bilbao leek in Bernabéu op voorsprong te komen, maar werd door de VAR teruggefloten wegens buitenspel. Namens Real schoot Toni Kroos in de tweede helft op de paal en kopte Nacho op de lat.

Het is voor Real Madrid het derde gelijkspel op rij in La Liga. El Clásico in Barcelona eindigde afgelopen woensdag ook in 0-0. Afgelopen zondag bleef Real bij Valencia op 1-1 steken.

„Ik ben teleurgesteld, want we hebben veel moeite gedaan om te winnen”, vond Real-coach Zidane. „We balen dat we niet hebben gescoord met alle kansen die we kregen.”

Toch wilde de Franse coach van de Madrilenen het niet te pessimistisch bekijken. „We moeten onthouden dat we aan een goed seizoen bezig zijn. We sluiten het jaar misschien een beetje tegenvallend af, maar we kunnen niet wachten om aan 2020 te beginnen.”

