Max Verstappen mag hopen op kampioensmotor: ’Het lijkt alsof we ons doel hebben behaald’

Hoe goed is de Honda-motor dit jaar? De voortekenen zijn goed, maar dit weekeinde in Bahrein wordt tijdens de kwalificatie en eerste race meer duidelijk voor Max Verstappen. Ⓒ HH/ANP

SAKHIR - Kampioen worden in de Formule 1? Dan moet vaak alles kloppen. Een getalenteerde coureur, een oersterke auto en niet te vergeten een krachtige en betrouwbare motor. Max Verstappen is wat dat laatste betreft afhankelijk van Honda. Technisch directeur Toyoharu Tanabe is voorafgaand aan het nieuwe seizoen positief gestemd, vertelt hij in Bahrein tegenover deze krant.