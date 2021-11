Irene Schouten wil meer genieten van zeges

Ze won vrijdagavond bij de tweede World Cup-wedstrijd de 5000 meter, nadat ze vorige week in Polen al drie keer het podium had mogen beklimmen. In de Sørmarka Arena van Stavanger liet Schouten tot groot enthousiasme van het publiek een nieuw baanrecord van 6.52,83 minuten noteren. De Canadese Isabelle Weidemann pakte het zilver met 6.54,95. Het brons was voor de Noorse Ragne Wiklund met 6.56,46.

In de rit tegen Weidemann nam Schouten meteen een kleine voorsprong en die marge hield ze vast. De Canadese bleef in rondetijden echter dicht bij de schaatsster van Team Zaanlander, maar miste het voordeel om op de kruising achter de rug van haar tegenstandster te duiken. Schouten vergrootte de marge nog met een razendsnelle slotronde van 31,9. „Ik ga binnenkort op trainingskamp naar Tenerife”, vervolgt Schouten. „Begin december doe ik ook mee aan de World Cup in Salt Lake City. Daarna beleg ik nog een trainingsblok op weg naar het olympisch kwalificatietoernooi van eind december.”