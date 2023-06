Premium Het beste van De Telegraaf

Haris Medunjanin denkt dat Amsterdammers veel plezier gaan beleven aan verbindingsspeler ’Ajax-aanwinst Tahirovic echt enorm talent’

José Mourinho (r.) is een grote bewonderaar van Benjamin Tahirovic, die hij deze zomer echter naar Ajax ziet verkassen.

AMSTERDAM - José Mourinho, de trainer van AS Roma, noemde Benjamin Tahirovic eens een voetballer met twee gezichten. „De Zweedse Tahirovic is een relaxte en rustige voetballer. Maar als zijn Bosnische karakter de overhand krijgt, dan is Tahirovic een warrior met ongelooflijke potentie”, zei de Portugese coach over de 20-jarige middenvelder, die hij met lede ogen naar Ajax ziet vertrekken.